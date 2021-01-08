Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun, Arancha Gonzalez Laya tarafından karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha...