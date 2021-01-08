Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü

08.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:05

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi Bakan Çavuşoğlu'nun, Arancha Gonzalez Laya tarafından karşılanması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha...

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi

Bakan Çavuşoğlu'nun, Arancha Gonzalez Laya tarafından karşılanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinden detaylar MADRİD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Gonzalez ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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