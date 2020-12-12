Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

12.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:52
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu; mevkidaşına, İran tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin en zor dönemlerinde, İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunun unutulmasının da yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtmiştir" ifadelerine yer verildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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