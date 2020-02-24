Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

24.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:02
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı , Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmede iki bakanın yeni tip koronavirüs salgınını ele aldığı, ayrıca Zarif'in İran'ın Hoy kentindeki depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdiği kaydedildi.

Selen YALAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA
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