Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü

24.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:59

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmede iki bakanın yeni tip koronavirüs salgınını ele aldığı, ayrıca Zarif'in İran'ın Hoy kentindeki depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: DHA