BAKAN ÇAVUŞOĞLU İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF İLE DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞÜYOR
19.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:08
İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı