Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geliyor DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geliyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geliyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif saat 11.00'da Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisine geldi. Zarif, Bakan Çavuşoğlu ile toplantıya geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından iki bakanın öğle saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA