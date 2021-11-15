Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılama Çavuşoğlu-Reisi görüşmesi TAHRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılama

Çavuşoğlu-Reisi görüşmesi TAHRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi

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