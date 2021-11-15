Bakan Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılama Çavuşoğlu-Reisi görüşmesi TAHRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılama
Çavuşoğlu-Reisi görüşmesi TAHRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.