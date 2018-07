Bakan Çavuşoğlu: "İran'a Yönelik Yaptırımlara Karşıyız"- "Azerbaycan, Fetö ile Mücadelede...

- Bakan Çavuşoğlu: "İran'a yönelik yaptırımlara karşıyız"

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduklarını belirterek, "Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarına tabii her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun, başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye en güçlü desteği veren ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Her ziyarette kardeşlik bağlarının güçlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte uluslararası platformda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde ne oluyor, nereye gidiyor bunları değerlendirdik" dedi.

Azerbaycan'ın gerçekten dost olduğunu özellikle 15 Temmuz günü gösterdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye en güçlü desteği veren ülkelerin başında gelmektedir. FETÖ birçok ülkede okul açıyor ve geçmişte açtı. Esasen bu okullar sayesinde o bulunduğu ülkenin tüm kurumlarına sızmaya çalışıyor. Bazı kardeş ülkeler için bu geç olmuştur, örneğin Kırgızistan. FETÖ, Kırgızistan'da tüm her yeri kuşatmıştır. Azerbaycan, zamanlıca tedbir aldı ama yine FETÖ'nün tüm kurumlara sızmasını bence iyi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar gerçekten çok sinsi. Okullar konusunda biz çocukların ve ailelerin olumsuz etkilenmesini istemeyiz. O nedenle Azerbaycan, bu okulları Maarif Vakfına devreder, devralırsa biz destek veririz ama onun dışında Maarif Vakfı 1 yıl içinde birçok ülkede okullar açtı. Sadece liseler değil, orta öğretim değil, üniversiteler de açtı. Azerbaycan'da da her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliğimizi güçlendireceğiz" diye konuştu.

İran'a yönelik yaptırımlara karşı olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarına tabii her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun, başka bir ülke olsun, Avrupa Birliği olsun onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz. Rusya'ya yönelik AB'nin yaptırım kararları oldu, biz bunlara da katılmadık. Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Yani ABD, FETÖ'nün verdiği zaman Türkiye ilkesel bir tutumundan vazgeçmez. ABD bize FETÖ'yü vermek zorundadır, biz müttefikiz. FETÖ bir terör örgütünün lideridir. Ayrıca Türkiye'de bir darbe girişiminde bulunmuştur. Dolayısıyla bunu başka bir şarta bağlamak doğru değil. İran'ın köşeye sıkıştırılması ve yaptırımlara tabi tutulmasını da doğru bulmuyoruz. Biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel bir tutumdur" diye konuştu.

ABD'den alınması planlanan F-35'ler konusunda ise Çavuşoğlu, "Biz F-35'lerin zaten iki tanesini teslim aldık. Şimdi eğitim çalışmaları devem ediyor. Ödemeleri zamanlıca yapıyoruz, hiçbir borcumuz yok. Ayrıca bu çok taraflı bir proje ve Türkiye'de bu çok taraflı projenin ortaklarından bir tanesi. Öyle kolayca bir Türkiye'ye vermiyoruz ya da Türkiye olmayacak olmaz. Çünkü biz üretimde de varız. Bunların bazı parçalarını biz yapıyoruz Türkiye'de. Kongrede buna benzer şeyler olabilir ama gerek ABD, gerekse herhangi bir ülke şunu anlamalıdır. Dayatmayla, yaptırımlarla Türkiye'den bir netice almak mümkün değildir. Diyalogla, diplomasiyle, dostane yaklaşımla ve saygı duyarak Türkiye'ye yaklaşarak Türkiye'den netice alınır. Biz baskılara, yaptırımlara, tehditlere boyun eğmeyiz. Yeni Türkiye'ye herkes alışacak, alışmaya da başladı" ifadelerini kullandı.