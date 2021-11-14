Bakan Çavuşoğlu, İran'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine İran'a yarın resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 15 Kasım 2021 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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