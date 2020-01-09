Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı El Hekim ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı El Hekim ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

09.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:54
Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı El Hekim ile görüştü

Dışişleri Bakanı , 'ın başkenti 'ta Irak Dışişleri Bakanı El Hekim ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA
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