Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım

15.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:17

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Irak ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "Tüm platformlarda Türkiye gerginliğin azaltılması için ciddi katkı sağladı. Bizim için en önemli hususlardan bir tanesi de komşumuz Irak'ın başka ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği, 'Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası' isimli oturuma katıldı. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın da yer aldığı programda diplomatlar, yabancı ülke misyonları, büyükelçiler ve çok sayıda üniversite öğrencisi yer aldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye dış politikasında aktif bir dönemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA