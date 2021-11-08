Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi'ye iletmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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