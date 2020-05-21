Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü
21.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:09

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü. 

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, terörle ortak mücadelemizi, Irak'ın yeniden imarını tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Irak'a yönelik desteğimizi vurguladık" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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