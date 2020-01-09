Bakan Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile görüştü

09.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:40

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Hükümet Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



Çavuşoğlu'nun günübirlik Bağdat ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınması bekleniyor. - BAĞDAT

Kaynak: İHA