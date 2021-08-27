Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere yarın Irak'a gidiyor.

Bakan Çavuşoğlu, Irak'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere yarın Irak'a gidiyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta düzenlenecek Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere 28 Ağustos 2021 tarihinde Irak'ı ziyaret edecek.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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