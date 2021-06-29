Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, 'Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık' dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı