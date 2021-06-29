Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, 'Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını taşıdıkları ülkeyi ateşe attı
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Londra metrosunda patlama! Şehrin üstünü kara dumanlar kapladı
Londra metrosunda patlama! Şehrin üstünü kara dumanlar kapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 15:54:06. #1.13#

title