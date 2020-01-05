Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

05.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:06
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı , Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Dominic Raab görüştüğü, görüşmede ABD'nın Irak'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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