Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de İngiliz mevkidaşı Domonic Raab ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de İngiliz mevkidaşı Domonic Raab ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, günübirlik resmi ziyarette bulunduğu İngiltere'de mevkidaşı Bakan Domonic Raab ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede serbest ticaret anlaşması, turizm, ikili ve bölgesel konular ile Covid-19 ile mücadelenin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu ve Raab, görüşme öncesi kameralar karşısına geçerek basın mensuplarına poz verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA