Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli"
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli"
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Ukrayna- Rusya zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.