Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli" - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Ukrayna-Rusya zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: "İlk görüşmede mucize beklenmemeli"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Türkiye-Ukrayna- Rusya zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: İlk görüşmede mucize beklenmemeli

Bakan Çavuşoğlu: İlk görüşmede mucize beklenmemeli

Bakan Çavuşoğlu: İlk görüşmede mucize beklenmemeli

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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