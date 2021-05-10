Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı

Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İki bakan, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatının organizasyonu ve Türkiye'de üretimi ile ilgili konuları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Karabağ'da durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika | Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Muslera Mesut Özil Mete Kalkavan Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:15:52. #1.16#

title