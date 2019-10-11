Bakan çavuşoğlu ile nato genel sekreteri stoltenberg dolmabahçe çalışma ofisi'nde bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
11.10.2019 10:56
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.
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- İstanbul
Kaynak: DHA