BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'İN BULUNDUĞU HEYETLER GÖRÜŞTÜ
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'İN BULUNDUĞU HEYETLER GÖRÜŞTÜ

29.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:18
BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'İN BULUNDUĞU HEYETLER GÖRÜŞTÜ

Beyza Nur GÜLER/ -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki ülkeden temsilcilerin olduğu heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Beyza Nur GÜLER/ -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki ülkeden temsilcilerin olduğu heyetlerarası görüşmeye katıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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