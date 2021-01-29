BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF'İN BULUNDUĞU HEYETLER GÖRÜŞTÜ

Beyza Nur GÜLER/ -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki ülkeden temsilcilerin olduğu heyetlerarası görüşmeye katıldı.