Bakan Çavuşoğlu ile Fransız Parlamenter Arasında Gergin 'Soykırım' Tartışması

Antalya’da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında söz düollosu yaşandı.

Fransız parlamenter Sonia Krimi Türkiye’yi eleştirince Bakan Çavuşoğlu, “Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın” cevabını verdi. Bu cevap üzerine Krimi ve salondaki diğer Fransız parlamenter toplantıyı terk etti. Sonia Krimi Bakan Çavuşoğlu’nun Twitter’da kendisini engellediğini belirterek Türk bakanı “küstahlık”la itham etti.



NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı Antalya’da yapıldı. Toplantıda Fransız parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Bakan Çavuşoğlu'nun yorumlarına karşı çıkarak, "Tarih, kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." şeklinde bir soru yöneltti.

Krimi'nin bu sözlerine Çavuşoğlu şöyle cevap verdi: “Sonia Hanım'ın şoke olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonia Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeyi anlamıyor. Fransa gibi ülkeler hem patronluk taslayacaklar, başka ülkeleri eleştirecekler. Aşağılayacaklar ve istedikleri kararı istediği gibi verecekler. Dolayısıyla Türkiye veya başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorlar. Hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders çalışıyorsunuz, burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle çelişiyor mu? çelişiyor.”

“Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır”

“Tarihteki bir olayı soykırım olarak yada değil olarak değerlendirmek, siyasetçilerin görevi mi?” diyen Mevlüt Çavuşoğlu Fransız parlamentere, “BM'nin kararını okudunuz mu? Uluslararası hukuk ve sistemden bahsediyorsunuz. BM'nin bir olayın nasıl soykırım olabileceğini açıkça söylemiş. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiş. Siyasetçiler tarihle yargılamayı, karar vermeyi kendinizde bir hak olarak görüyorsunuz. Görüş başka, karar verme başkadır. Hangi kıt bilgiyle tarih konuna böyle net bir karar veriyorsunuz. Böyle bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır o da popülizmdir. Malasef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Eski Türkiye yok, hakkettiğiniz cevabı alacaksınız. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var." diye seslendi.

Fransız parlamenterler ise Çavuşoğlu’nun bu sözlerini alkışlarla protesto etti. Türk Bakan bunun üzerine "Ne kadar nezaketli olduğunu görüyoruz. Ne kadar saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız, alışacaksanız, başka seçeneğiniz yok." dedi. Daha sonra iki kadın Fransız parlamenter salonu terketti.

Fransız parlamenter Twitter’dan cevap verdi

Fransız parlamenter Krimi söz düollasunu Twitter’a taşıdı. Krimi “küstah” diye itham ettiği Mevlüt Çavuşoğlu’nun küstahlık ve nezaket üzerine saygısızca ve kibirli şekilde ders vermeye çalılştığını savundu. Krimi ikinci paylaşımında ise Bakan Çavuşoğlu’nun kendisini Twitter’da engellediğini kaydetti.

Şentop: Kendince şov yaptı

TBMM Başkanı Şentop da NATOPA ortak seminerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin açıklamalarına ilişkin şu yorumu yaptı: “Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum... Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince. Euronews.com'da Görüntüle