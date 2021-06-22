Bakan Çavuşoğlu, 'İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, 'İkinci Berlin Konferansı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, 'İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek 'Libya' konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacaktır. Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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