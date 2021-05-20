Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Genel Kurul toplantısının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentinde Genel Kurul toplantısının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısı için ABD'nin New York kentine gelmişti. Çavuşoğlu, toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya dair paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "İsrail zulmüne karşı kararlılığımızı vurguladık, önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları görüştük" dedi.

-İHA-

Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Filistin'i görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
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