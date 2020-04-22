Bakan Çavuşoğlu İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel, Haber

Bakan Çavuşoğlu İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, zor durumdaki Müslüman topluluklara ne tür destekler verilebileceğinin ele alındığını bildirdi.

22.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:18
Bakan Çavuşoğlu İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nı değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, zor durumdaki Müslüman topluluklara ne tür destekler verilebileceğinin ele alındığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin çağrısıyla video konferans formatında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadele ederken, diplomasi alanındaki çalışmalarına da ağırlık verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısında da Kovid-19'la mücadelenin gündeme geldiğini ve salgının görüldüğü ülkelere insani yardımların nasıl ulaştırılabileceğinin ele alındığını ifade etti.

İslam dünyasının, Kovid-19 salgınının yaşandığı bu zor süreçte İİT'den ve üye ülkelerden beklentilerinin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, İİT'ye üye ülkeler arasında da ekonomik zorluklar içinde bulunan ülkeler bulunduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, "İİT bünyesinde fonlar var. Bunların kullanılması, Filistin'e, Gazze'ye, Arakan'a ve Uygur Türklerine ve diğer zor durumda olan tüm Müslüman topluluklara ne tür destekler verebiliriz, bunları da gündeme getirdik ve kurulacak mekanizmaları da görüştük. Uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerimizi etkin şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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