Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması...
Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz" -"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile...
20.08.2019 15:21
Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz"
-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İHA