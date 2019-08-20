20.08.2019 15:21

Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz"

-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İHA