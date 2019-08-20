Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması...

Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması...

Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz" -"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile...

20.08.2019 15:21
Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz"
-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu:
Kaynak: İHA
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