Bakan Çavuşoğlu: İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmeli

10.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:49

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki duruma ilişkin Türk ve Rus heyetlerinin bir araya gelmesi ile ilgili olarak, "Burada amaç şudur; İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Ateşkesin kalıcı olabilmesi ve tesis edilebilmesi için de rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Rejim saldırganlığına devam ederse, gereken tedbirleri ve adımlarımızı atacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere Rusya'dan bir heyetin Ankara'ya geldiğini, yapılan ilk görüşmede karşılıklı önerilerin olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Toplantı neticesinde bir mutabakat sağlanmadığı için sadece görüş-alışverişinde ve önerilerin devamı konusunda teyitleşildi" dedi.

'İDLİB'DE ATEŞKESE RİAYET EDİLMELİDİR'Bakan Çavuşoğlu, Rus heyetinin Ürdün'den döndükten sonra bugün Ankara'ya gelerek toplantının tekrar başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Bakalım bu toplantının neticesinde ne çıkacak? Burada amaç şudur; İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Ateşkesin kalıcı olabilmesi ve tesis edilebilmesi için de rejimin saldırganlığının durdurulması gerekiyor. Rejim saldırganlığına devam ederse, gereken tedbirleri ve adımlarımızı atacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı. Doğrudan Sayın Putin'e de iletti ve ben de muhatabım Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a telefon görüşmelerimizde bu kararlılığımızı aktardık. Önemli olan burada gerçekten barışın, ateşkesin tesis edilmesi ve yerinden edilen insanların da geri dönmesinin sağlanmasıdır. Rejim saldırganlığını sürdürürken, o kadar sivil insan ölürken ve evini terk etmek zorundayken, siyasi süreçten, anayasa komisyonundan bahsetmek mümkün değildir. Bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı? Eğer buradan da bir netice çıkmazsa, tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'le mutabık kaldığı üzere, daha üst seviyelere çıkabilir, gerekirse iki lider, iki Cumhurbaşkanı da bir araya gelebilir."'KIBRIS TÜRK HALKINA BÖYLE SİYASETÇİ YAKIŞMIYOR'Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaların hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "Sanırım sadece ben değil, hiçbir Türk ve KKTC'de de hiçbir Kıbrıs Türkü, KKTC'den bir siyasetçinin Türkiye'yi malzeme yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir, rüyasında da görse inanmaz. Şimdi bakıyoruz seçim zamanında Sayın Akıncı, Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı. 'Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği' diyoruz, o başka konuları malzeme ederek, Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Gerçekten çok ilginç bir süreç. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben bugüne kadar böylesine dürüst olmayan bir siyasetçi ile ne Kıbrıs'ta ne de hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Daha önce de dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir? Nereye hizmet edebilir? Bunları da çok iyi değerlendirmek lazım. Seçim zamanında KKTC'nin iç işlerine karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek. Biz Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunacağız. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara da tabii ki desteğimiz olacaktır. Gerçekten Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken Türkiye'ye niye saldırıyor? Türkiye terörle mücadele ederken, niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, yani teröre destek veriyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi gerekir. Önümüzdeki süreçte bu konularla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız."'SLOVENYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEMEKTEDİR'Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miro Cerar ise, Slovenya'nın her zaman Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini destekleyen bir ülke olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliğini başından bu yana desteklemektedir. Bunun için yerine getirilmesi gereken bazı koşullar mevcuttur. Bu koşullar yerine getirildikten sonra biz bunun gerçekleşebileceğini ümit ediyoruz. Şu anda stratejik ortaklığımız bizim için daha yakın bir iş birliği imkanı sağlıyor. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonunu ve bu konudaki ihtiyaçlarını daha net görebiliyoruz" diye konuştu.

