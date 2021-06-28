Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşları ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir araya geldi.