Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag'la bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.
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