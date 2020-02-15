Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
15.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:55
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok bir araya geldi.
(İHA)
Kaynak: İHA