Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Haberler » Politika » Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.

15.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:43
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 'te Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştü.


Dışişleri Bakanı , 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler