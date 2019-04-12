- Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile heyetlerarası görüşme yaptı

AMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam temasları kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA