Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Temaslarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen bir programda Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amsterdam'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle buluştuk. Türkiye-Hollanda ilişkilerinde, aramızda dostluk köprüsü vazifesi gören Hollanda Türk toplumu her zaman için önceliğimiz oldu, önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA