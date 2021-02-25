Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor

25.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:01
Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarının yanı sıra, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Bu vesileyle, Sayın Bakanımız ülkemizin yardımlarının ulaştırıldığı deprem bölgesini de ziyaret edecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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