- Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la Görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.
- Bakan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'la görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la görüştü.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temasları kapsamında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'la biraraya geldi.