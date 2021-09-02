Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile...
Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz"
Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı