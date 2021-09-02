Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile...

Bakan Çavuşoğlu: 'Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz"

Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile kabul etmeyeceğiz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Muslera Ali Öztürk Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Çavuşoğlu: "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelmedi şu ana kadar gelse bile... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:42:17. #1.15#

title