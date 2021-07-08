Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Helsinki'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna katkılarından memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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