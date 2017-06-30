Bakan Çavuşoğlu, Guterres'le Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen Kıbrıs Konferansı’na katılmak üzere geldiği İsviçre’nin Crans Montana kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Crans Montana kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen Kıbrıs Konferansı'na katılmak üzere geldiği Crans Montana'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - CENEVRE