Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

19.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:26

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü.



Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iki mevkidaşın, Türkiye-Afrika Zirvesi ve Libya konularını görüştüğü kaydedildi. - BERLİN

Kaynak: İHA