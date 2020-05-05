Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2)
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Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2)

Bakan Çavuşoğlu, gündemi değerlendirdi: (2)
05.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmesinde ilginç olaylarla karşılaştıklarını belirterek Bolivya'da böbrek hastası bir vatandaşın Türk büyükelçinin aracıyla 8 saat mesafeden alındığını, Nijer'de ise uçağın yük...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmesinde ilginç olaylarla karşılaştıklarını belirterek Bolivya'da böbrek hastası bir vatandaşın Türk büyükelçinin aracıyla 8 saat mesafeden alındığını, Nijer'de ise uçağın yük azaltmasına yardım etmek için vatandaşların gönüllü olarak bavullarını bırakarak 41 derece sıcaklıktan Erzurum'a gittiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde içeride aldığı tedbirlerin yanı sıra dışarıya da yardımlarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ürettiğimiz ve ihtiyacımızın fazlası olan ürünleri hibe yoluyla veya ihracat izni vererek dünyanın birçok ülkesine ulaştırdık. Bunun yanında Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu da tüm dünya gördü." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade ederek merkezin yurt dışında vatandaşlara yardımcı olmanın yanında içeride diğer kurum ve bakanlıkların faaliyetlerini birlikte koordine ettiğini söyledi.

Yurt dışında yardıma ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına en hızlı şekilde ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, yurt dışından dönmek isteyen vatandaşların taleplerini de karşılamak için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye'ye döndükten sonra yaşadıkları ülkelerde normalleşme başladığı için geri gitmek isteyen vatandaşların da bulunduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, "Örneğin Irak'ta normalleşme başlayınca daha birkaç hafta önce buraya getirdiğimiz bazı vatandaşlarımız Irak'a dönmek için bizden yardım istediler. Bunu da Irak makamlarıyla, oradaki temsilciliklerimizle koordine ederek gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesinin sorunsuz gerçekleştiğini belirterek "Türkiye'ye cenazelerini göndermek isteyen tüm vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirdik. Vatandaşlarımız büyükelçiliklerimizin ve bizlerin ilgisinden son derece memnun." dedi.

Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların bazılarının tahliyeye kısa süre kala vazgeçtiğini ancak daha sonra tekrar dönme talebi yapabildiğini, bu sırada uçağın kalkmış olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Ona da kızacak değiliz böyle bir durumda. Onunla da ilgileniyoruz. Başka ülkelere aktarmaya çalışıyoruz. 'Daha iki gün önce gelmekten vazgeçtin, şimdi niye geldin' diye vatandaşımıza kızma lüksümüz yok. Biz devletiz. O günkü psikolojiyle öyle düşünmüş olabilir." ifadesini kullandı

"İlginç olaylarla karşılaşıyoruz"

Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türklerin ülkeye getirilmesi sırasında ilginç olaylarla da karşılaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Örneğin Bolivya'da bir vatandaşımız böbrek hastası ve büyükelçiliğimize 8 saat uzaklıkta. Büyükelçimiz kendi aracını gönderdi. Vatandaşımızın ameliyat olması gerekiyor. İlaçlarıyla beraber araç gitti. Tekrar 8 saat geri döndü. Vatandaşımızı büyükelçiliğimizde iki gündür misafir ediyoruz. Oradan da vatandaşımızı Sao Paolo'ya götürüyoruz. Yarın inşallah kalkacak uçakla vatandaşımız ülkemize gelecek. Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Tedavisini de inşallah görecek."

Çavuşoğlu, bir başka ilginç olayın da Nijer'den Türk vatandaşlarının getirilmesi sırasında yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, bu olayı da şöyle anlattı:

"Nijer'den uçak Erzurum'a kalkacaktı. Orada hava sıcak. O gün 41 dereceye çıktı. Dolayısıyla yakıt genleşti ve ağırlaştı. Yaklaşık 3,5 ton yük azaltımına gidilmesi gerekiyordu. Vatandaşlarımız da gönüllü olarak tüm bavullarını geride bıraktılar. Tabii onları uygun bir zamanda getireceğiz. Uçak vatandaşlarımızı aldı, Erzurum'a gitti. Tabii Erzurum görece olarak soğuk. Büyük ısı farkı var. Vatandaşlarımız geldiğinde ne ihtiyaçları varsa hazırdı."

"Bizim görevimiz dünyanın neresinde olursa olsun devletin yanında olduğunu vatandaşa hissettirmek." diyen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının ülkeye getirilirken Türkiye'deki karantina kapasitesinin göz önünde tutulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Karantina kapasitesinin Türkiye'deki yurt ve yatak sayısıyla sadece ilintili olmadığını söylemek isterim. Buraya verilecek hizmet, sağlık hizmeti, doktor ve sağlık personeli, diğer hastanelerde ve sağlık merkezlerindeki hizmetlerimizi aksatmadan bunu yapabilmemiz lazım. Dolayısıyla vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getirebiliyoruz. Bazen sabırsızlık gösteriyorlar. Bazen sitem ediyorlar haklı olarak. Gelemeyip de zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de başlatılan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasını vatandaşların yurt dışında da başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, hem yurt dışındaki misyon çalışanlarının gönüllü katkı sağladığını hem de o ülkelerde yaşayan Türklerin katkı sağladığını, böylece zor durumdaki vatandaşlara ihtiyaçlarının ulaştırıldığı bilgisini verdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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