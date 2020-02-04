Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden...
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Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden...

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz.

04.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:20
Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, 'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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