04.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:20

Bakan Çavuşoğlu: "Gerek Amerika gerek koalisyon gerek Batı dünyası, Suriye'de evlerini terk eden veya orada yaşayan insanlara yardımların ulaştırılması için sözde değil fiili destek olmalarını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA