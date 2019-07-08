- Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
- Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
- Bakan Çavuşoğlu, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu toplantının ardından, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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