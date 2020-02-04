Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

04.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de sahada çatışmalar devam ederken siyasi amaç güden Astana ve Soçi süreçlerinin zarar göreceğini belirterek, Türkiye ve Rusya'nın bu süreçleri canlı tutmak ve güçlendirerek siyasi çözüme gitmek için temasta olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de, sahada çatışmalar devam ederken, rejim askeri çözüme inanırken siyasi amaç güden Astana ve Soçi süreçlerinin zarar alacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim amacımız şu anda Ruslarla olan temasımızın, değişik düzeylerde askerlerin temasları var, istihbaratımızın temasları var, Cumhurbaşkanımız aynı şekilde Putin ile çok sayıda görüşmeler yaptı. Tüm bu temaslardaki amacımız Astana ve Soçi süreçlerini canlı tutmak, daha da güçlendirerek siyasi çözüme gitmek." dedi.

Çavuşoğlu, acilen yapılması gereken şeyin rejimin bu saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, 12 Ocak itibarıyla ilan edilen ateşkes çerçevesinde yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

"Suriye'de Esed rejiminin 'terörist var' bahanesiyle İdlib'e saldırması bekleniyordu"

Türkiye'nin sahadaki gözlem noktalarının amacının ihlalleri gözlemlemek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Aynı şekilde, bizim gözlem noktalarımızın ötesinde de Rusya'nın gözlem noktaları vardı. Sahada bu ihlaller rapor ediliyor ama bunun bir faydası yok şimdi. Rejim sürekli 'orada teröristler var' diyerek, bu bahaneyle, ki biz bunu bekliyorduk, daha önce de defalarca söylemiştik, böyle bir bahaneyle İdlib'i almak için saldıracaklarını bekliyorduk." diye konuştu.

Bunu önlemek için Rusya ile çeşitli mekanizmalar kurduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Soçi anlaşmasının da amacı buydu ve bu çerçevede gözlem noktaları kuruldu. Şimdi gözlem noktalarımıza taciz atışları olunca, buraları güçlendirmek de bizim görevimiz. Dünkü yola giden, gönderilen askerlerimizin de amacı bu gözlem noktalarımızı biraz daha güçlendirmek ve bu saldırılara karşı, herhangi bir saldırı olursa, gerekli tedbirleri almaktı. Bunu da yapmak, bizim en doğal hakkımız." dedi.

"ABD'nin işgal ve ihlak planını İİT olarak reddettik"

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dün Cidde'de Filistin konusunda yaptığı toplantı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine katılmak yerine İİT'nin Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısı'na gittiğini söyledi.

ABD'nin sözde barış planına karşı Filistinlilerin hazırladığı taslak metnin onaylanmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, "ABD'nin sözde barış dediği bu işgal ve ilhak planını biz de İslam alemi olarak İİT olarak reddettik." dedi.

Çavuşoğlu, sadece İİT ve Arap Birliği'nde karar almanın yetmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Daha önce iki defa İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde olağanüstü zirveler gerçekleştirmiştik. Bu toplantılardan sonra alınan kararları BM'ye taşıdık. BM Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırarak iki çok önemli karar aldırdık. Bu kararlar açıkça ABD'nin politikalarının yanlış olduğunu söylüyor. İsrail'in de Filistinli kardeşlerimize saldırganlığını kabul eden, İsrail'in bu tutumuna karşı olan, bunların hukuki olmadığını vurgulayan BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarını hatırlatan önemli kararlar aldırdık.

Dün bizim önerimiz özerine ortak deklerasyonda da yer aldığı gibi bu iki kararın, ortak bildirinin de BM'ye taşınarak BM'den karar çıkartılması, esas yapılması gereken bu kararların uygulanmasında da İslam dünyasının iş birliği içinde olması lazım. ABD planı açıkladıktan sonra bazı Müslüman ülkelerin maalesef istediğimiz açıklamaları yapmadığını, ABD'yi memnun edecek bazı açıklamalar yaptığını gördük. Dünkü konuşmamızda da 'Ortak bildiriyi destekleyip daha sonra bunun hilafına hareket eden ülkeleri ve kişileri Allah da affetmez ümmet de affetmez' diye konuşmamızda özellikle vurguladık. Bu tür ilkesiz tutum sergileyen ülkelere ve siyasetçilere uyarıda bulunduk."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin davasının her zaman yanında olacağını belirterek, Filistin ile ilgili BM'de karar alınması konusundaki çalışmaları Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğinin BM'deki diğer ülkelerle takip edeceğini aktardı.

Çavuşoğlu, "İsrail'in zulmüne karşı olan herkesle iş birliği içinde olmamız gerekiyor." dedi.

"Yerinden edilen Suriyeliler için destek verilmeli"

İdlib konusunda ABD'den gelen destek açıklaması sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, ABD'den ve AB'den bu konuda uzun süredir destek açıklaması geldiğini ancak bugüne kadar yerinden edilen kişilerin durumuyla Almanya dışında ilgilenen ülke olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, yerinden edilmiş kişiler için İdlib içinde inşa edilecek yapılara Almanya'nın destek sözünü hatırlatarak, "Gerek ABD, gerek koalisyon gerekse Batı dünyası insani konularda hassas olan, Suriye'de siyasi istikrarı isteyen herkesin ateşkesin sağlanmasında ve orada evlerini terk edip zor şartlar altında yaşayan insanlara yardımların ulaştırılmasında sadece sözle değil icraatla da destek vermesi gerekir." ifadesini kullandı.

"İnsani dramı durdurmak bizim sorumluluğumuzda." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin 4 milyon Suriyelinin yükünü çektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlave 2 milyon insan daha gelirse bu bizim için de çok büyük bir sorun olacak. Bu sorunu kaynağında çözmek için atılması gereken ne adım varsa alınması gereken ne tedbir varsa bu konuda tereddüt etmeyeceğimizi başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan açıkladı. Benim de vurgulamak istediğim buydu."

(Bitti)

Kaynak: AA