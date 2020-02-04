Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

04.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin "saldırganlığının artması ve arsızlaşmaya başlaması" nedeniyle Astana ve Soçi süreçlerinin yara almaya başladığını belirterek, Rusya'nın "rejimi tam kontrol edemiyoruz" şeklindeki bahanelerini de doğru bulmadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık bir hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda yaptığı görüşmede, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırganlığının artmaya başladığını, bunun olumsuz sonuçlar doğurduğunu, Türkiye sınırına doğru on binlerce insanın hareket ettiğini ve rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerektiğini mevkidaşına söylediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Ayrıca, rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da taciz atışları yaptığını, dolayısıyla buna devam ederse karşılık vereceğimizi, bir an önce bu anlamda da rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Sergey Lavrov'a söyledik." dedi.

Rus mevkidaşı ile dün de görüştüğünü, Astana ve Soçi süreçlerinde İran ile birlikte Rusya'nın Türkiye'nin ortağı olması nedeniyle bu konuları Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Suriye'de sahada ateşkesi tahkim etmek ve kalıcı hale getirmek ile Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla süreç devam ederken, "sahada rejimin saldırganlığının arttığını ve arsızlaşmaya başladığını" söyledi.

Suriye'de Esed rejimi tarafından dün 7'si asker 8 kişinin şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Tabii ki karşılığını verdik. Çok fazla zaiyat verdiler. Bundan sonra da bunun karşılığını vereceğiz ve burada durmayacağız. Rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerekiyor. Dün Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Acilen birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya ve önemini kaybetmeye başladı." diye konuştu.

"(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"

Türkiye'nin, sahada tüm faaliyetlerde muhataplarıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Her zaman bilgilendirme yapılıyor. Dün Lavrov'un kendisi de söyledi. Bir taraftan kendi askerleri bizim askerlerimizin bildirimde bulunmadığını iddia ettiğini söylerken, diğer taraftan sahada askerlerin ve istihbaratlarımızın adeta online şeklinde temas halinde olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla böyle bir bildirimde bulunmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her faaliyetinde Rusya ve Türkiye arasında bir kaza ya da dost ateşi olmasın diye bildirimde bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Burada 'rejimi biz tam kontrol edemiyoruz, durduramıyoruz' bahanelerini de doğru bulmuyoruz. Bu diyaloğumuzun amacı da Rusya ile beraber tekrar sükuneti sağlamak. Ama rejimin de dizginlenmesi gerekiyor. Rejim, siyasi çözüme değil, askeri çözüme inanıyor." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA