Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü

Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile görüştü.

Resmi ziyareti kapsamında Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile görüştük. Gagauz soydaşlarımız Moldova'yla ilişkilerimize güç katıyor" ifadelerini kullandı.


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