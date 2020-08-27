Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü
27.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'a geldi. Çavuşoğlu'nu Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah karşıladı. Karşılamada folklör gösterisinin ardından ikili ve heyetlerarası görüşmeye geçildi. - KOMRAT

Kaynak: İHA

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