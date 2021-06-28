Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde Matera'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde Matera'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı toplantıda, Kovid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çok taraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. Ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, 29 Haziran günü Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı'na katılacak. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu'yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülüyor.

G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Bakan Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeler yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler
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