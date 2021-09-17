Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.