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Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


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