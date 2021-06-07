Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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